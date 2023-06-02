Росія за вчора поранила 16 мешканців Херсонської області

Протягом 1 червня росіяни 81 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 381 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, безпілотників та авіації. Через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Херсон ворог обстріляв девʼять разів (38 снарядів). Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів", – йдеться у повідомленні.

З деокупованої території області евакуювали 94 особи.

Нагадаємо, вчора росіяни авіабомбами Берислав і Нову Каховку. Новокаховська міська адміністрація повідомляла про одного загиблого, однак у ОВА таких даних не наводили. Згідно з даними обласної адміністрації, поранено двох осіб. Є численні руйнування.