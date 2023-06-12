Росіяни в очікуванні контрнаступу звели оборонні споруди в три лінії: супутникові знімки від The Telegraph

Спершу йдуть мінні поля, далі – невеликі окопи, потім – "зуби дракона", антитанкові споруди, більші окопи та артилерійські позиції.

Окупанти в очікуванні контрнаступу України розбудували розгалужену мережу оборонних укріплень. Нові супутникові зображення, надані The Telegraph компанією Maxar Technologies, показали протитанкові рови і окопи, що лежать на шляху українських військ.

За словами офіцера української розвідки, РФ побудувала оборону за "трилінійною системою" з різними рівнями укріплень, глибина яких може перевищувати 29 миль (понад 46 кілометрів) на деяких осях.

За оцінкою одного з командирів у Нацгвардії на імʼя Сергій, російські лінії оборони з окопами та укріпленнями зламати буде важко. Для зведення фортифікацій ворог використав спеціальну техніку.

"Також є мінні поля і в них є хороша артилерія – більше ніж у нас, на жаль", – сказав він журналістам.

На одному з нових супутникових знімків видно ретельно вириті в сільськогосподарських угіддях окопи за містом Михайлівка, приблизно за 40 миль на захід від Токмака.

Ретельно побудовані рови тягнуться на милі через фермерські поля.

Масив траншей розташований майже за 29 миль (46,6 км) позаду поточної лінії фронту. На інших супутникових знімках видно глибокі траншеї прямо перед лісом, які призначені для маскування російських артилерійських позицій.

Журналісти припускають, що спершу росіяни розгорнули мінні поля, за ними – невеликі вогневі позиції, вириті в землі та призначені для одного-двох солдатів, потім – "зуби дракона", потім – протитанкові пастки, потім – траншеї з особовим складом, а за ними – артилерійські позиції.

Фото: The Telegraph

Фото: The Telegraph

Ближче до лінії фронту окупанти розгорнули так звані зуби дракона – трикутні бетонні блоки, покликані уповільнити рух бронетехінки. На березневому знімку було зафіксовано сотні протитанкових споруд, розташованих рядами, а також бойові окопи на схід від Вайлівки. І, крім цього, ймовірно, є те, що не може зафіксувати супутник – велика мережа мінних полів.

"Перша лінія, вздовж лінії зіткнення, складається з бойових позицій піхоти", – йдеться в нещодавньому звіті Королівського інституту об’єднаних сил.

Друга – це окопи та місцями бетоновані вогневі пости.

"Перед цими позиціями прокладено кілька смуг перешкод, зазвичай сформованих із протитанкового рову глибиною 4 і шириною 6 метрів, зубами драконів і переплетенням дротяних колій. Глибина захисту зазвичай становить 5 км від першого, і кожен пояс фізичного захисту має тенденцію охоплювати від 700 метрів до кілометра, так що вся серія перешкод охоплена вогнем", – йшлося в звіті.

Там додали, що "третя лінія зазвичай включає бойові позиції крайнього захисника та приховані зони для резервів, з виритими позиціями для транспортних засобів".

Співробітники британської розвідки описали зусилля Росії з укріплення своїх позицій як "одні з наймасштабніших систем військового захисту, які бачили будь-де у світі".

Останні аналізи цих позицій показують, що вони можуть простягнутися по всій лінії фронту від окупованого Криму до Донбасу.

Нагадаємо, протягом останніх днів Сили оборони України звільнили щонайменше три населених пункти в Донецькій області. Сьогодні зранку стало відомо про деокупацію Сторожового, учора – Макарівки та Благодатного.