​Кількість загиблих через російський теракт на Каховській ГЕС зросла до 18 осіб, - МВС

14 людей загинули від утоплення, а четверо — від вогнепальних поранень під час евакуації.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 18 осіб.

Оновлені дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

14 людей загинули від утоплення, а четверо — від вогнепальних поранень під час евакуації.

За словами міністра Ігоря Клименка, підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків. Рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води.

"Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини... Зниклих безвісти — 31 особа. Шукаємо кожного. Наші ліквідатори: рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу, - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Внаслідок цього троє людей загинули, ще понад 10 – зазнали поранень.

А днями від російського обстрілу у Херсоні двоє волонтерів отримали поранення. Один з поранених – іноземець.

Вороги не проводять евакуаційних заходів після підриву дамби на Каховській ГЕС, однак використовують кадри евакуації української сторони, видаючи їх за свої.