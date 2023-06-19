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Володимир Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

Крім того, у розмові йшлося про санкції проти РФ. 

Володимир Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президенти України та Єврокомісії провели розмову напередодні конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що обговорив із Урсулою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України.

Також сторони торкнулись перспектив ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Зеленський зазначив, що Україна чекає на оголошення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської Комісії цього тижня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував Конференцію з відновлення України (URC2023), і закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.

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