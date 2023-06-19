В Україні формується загін "безсмертних командувачів", - Буданов про фейки росіян

У керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть викликають посмішку.

Про це інформує Kyiv Post.

Буданов пошуткував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - сказав головний розвідник.

Нещодавно в РФ поширювали фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також росіяни вже кілька раз поширювали фейк про те, що вбили командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Пізніше пропагандисти РФ запустили фейк про те, що Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення".