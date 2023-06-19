Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому першому віцепрем’єр-міністру Клюєву

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід колишньому першому віцепрем’єр-міністру України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про Андрія Клюєва. Його підозрюють в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому прем’єр-міністру України на загальну суму більш ніж 195 млн грн. Ці кошти були передбачені на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

Нагадаємо, минулого місяця ВАКС задовольнив клопотання САП і НАБУ та обрав Клюєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання ексчиновника та доставлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Наразі ж у кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

У 2019 році Генеральна прокуратура просила ВАКС дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва. На початку січня ВАКС заочно заарештував його. Однак у лютому 2020 року заочний арешт було скасовано.

Клюєва також підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. На момент розстрілу протестувальників він очолював Адміністрацію президента Януковича. Утік з України 28 лютого 2018 року.