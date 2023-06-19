Житель Ізюма постраждав від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета

19 червня в Ізюмі унаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 52-річний чоловік.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, потерпілий поряд із будинком проводив господарчі роботи та розпалив багаття, після чого стався вибух. Чоловік отримав осколкове поранення голови та лівої ноги. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у місцевому медичному закладі.

Рятувальники укотре закликали жителів бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, напередодні наступив на міну житель Дергачівської громади Харківщини.

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