Мешканець Харківщини наступив на міну

Мешканець Харківської області у неділю, 18 червня, наступив на протипіхотну міну.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у звільненому селі Токарівка Дергачівської громади. Зазначається, що 52-річний чоловік випадково наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві.

«Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Борозенське на Херсонщині під час виконання польових робіт на російській міні підірвався житель.