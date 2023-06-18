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Мешканець Харківщини наступив на міну

Чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні.

Мешканець Харківщини наступив на міну
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Мешканець Харківської області у неділю, 18 червня, наступив на протипіхотну міну.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у звільненому селі Токарівка Дергачівської громади. Зазначається, що 52-річний чоловік випадково наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві.

«Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Борозенське на Херсонщині під час виконання польових робіт на російській міні підірвався житель

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