Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Грози, град і шквали можливі у різних частинах країни.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує різке погіршення погоди у низці областей 19 червня.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

"У західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град і шквали 15-20 м/сек (ІІ рівень небезпеки - жовтий)", - говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали українців бути обережними:

"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і зірваних конструкцій будівель".

Нагадаємо, що на Прикарпатті паводки розмили дороги у кількох районах.

Також у заповіднику “Тустань” у Львівській області потужні зливи зруйнували частину інфраструктурних об'єктів.