Західній Україні, Житомирщині і Херсонщині сьогодні прогнозують сильний дощ

Також значні опади будуть у Запорізькій області.

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Короткочасні дощі, грози, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень 19-24°.

Температура у Київській області 16-21°; у столиці − 17-19°.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок повіні підтопило 40 будинків, стихія зносила автомобілі.