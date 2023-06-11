Канада профінансує низку проєктів із надання психологічної підтримки українцям

Мова йде про допомогу дітям, вчителям і медикам.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова профінансувати кілька проєктів із надання українцям психологічної допомоги.

Про це повідомляє сайт президента України.

“Канада розуміє, наскільки важливою для України буде підтримка психічного здоров’я й тому ми готові допомогти. Ми профінансуємо проєкти, які зосереджуються на добробуті й психічному здоров’ї українців, у тому числі дітей, вчителів та медиків”, – зазначив Трюдо.

Канада вже погодила виділення 99,5 тис. доларів харківському проєкту “Phoenix NeuroRoom”, який допомагає лікарям долати травматичний воєнний досвід. Ще 50 тис. доларів від Канади отримає освітня програма “Загоювання воєнних травм для лідерів громад в Україні”.

У рамках іншої фінансованої урядом Канади освітньої та менторської програми “Освіта для витривалості” на підтримку вчителів й учнів у регіонах, які постраждали від війни, буде виділено 52 тис. доларів. Ще 64 тис. доларів отримує волонтерська мережа психологічної мережі із Дніпра.

Нагадаємо, у Польщі пройшли навчання перші 60 українських спеціалістів у сфері психології та реабілітації в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як”.