Росіяни вбили пожежника, який гасив полум’я на місці ворожого обстрілу

Михайлу Піскуну було 29 років.

У Харківській області рятувальники гасили пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. Росіяни повторно обстріляли місце атаки і вбили пожежного.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років", – йдеться в повідомленні.

Колега загиблого, пожежний-рятувальник Іван Москалюк, зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Київ 28 травня дістав поранення рятувальник ДСНС. Його госпіталізували.