Макрон закликав Іран припинити підтримку Росії у війні проти України, – Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон попередив свого іранського колегу Ебрагіма Раїсі про наслідки доставки безпілотників до Росії.

Про це повідомили в суботу 10 червня в офісі президента Франції, пише Reuters.

Зазначається, що у телефонній розмові Макрон закликав Іран “негайно припинити” підтримку, яку він надає Росії у війні проти України. Президент Франції також висловив стурбованість траєкторією іранської ядерної програми.

Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.

У п’ятницю Білий дім заявив, що Росія, схоже, поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном і отримала сотні односторонніх ударних безпілотників, які вона використовує для ударів по Україні.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі звинуватив Іран у постачанні боєприпасів для Росії.