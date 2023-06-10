Заступниця міністра оборони звернулася до громадян щодо пріоритетів інформаційної політики відомства на даному етапі бойових дій.

Міноборони України інформуватиме про просування ЗСУ лише після закріплення на позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Що для нас зараз найголовніше?

Перемога!

Поки наші бійці воюють, дайте собі відповідь на такі питання:

- чи готовий я заради допомоги нашим військам дізнатись про звільнення того чи іншого населеного пункту не в момент фізичного заходу туди наших, а після їхнього там закріплення?

- чи готовий я заради перемоги пережити інформаційні атаки ворога з різними провокаційними вкидами щодо ведення бойових дій і не чекати що зсу почне на кожне відео і пост виправдовуватись?” – написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, сьогодні речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на 1400 м. Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень.