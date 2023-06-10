При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям.

Станом на цей час на підконтрольній Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей. При цьому на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

“Російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що міжнародні організації повинні працювати на окупованих територіях.

“Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному рятувальнику, військовим і поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині, усім волонтерам, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя загалом.

Нагадаємо, сьогодні Канада офіційно приєдналася до “коаліції літаків”. Ця коаліція, зокрема, включає тренувань українських пілотів та обслуговування авіамашин.

Також сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.

Крім того, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів. Зокрема, у пакет входять майже 300 ракет АІМ-7 для засобів ППО.