Держекоінспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець

Йдеться про азот амонійний, загальний вміст заліза та завислі речовини.

Державна екологічна інспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспекція інформує про стан води в акваторіях річки Інгулець та Дніпро-Бузького лиману за результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 9 червня 2023 року.

Місця відбору проб:

річка Інгулець біля автомобільного мосту;

річка Інгулець, місто Снігурівка;

Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка;

Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка;

Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків;

Бузький лиман, мікрорайон Намив.

За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійному, залізу загальному та завислим речовинам. Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки. В порівнянні з 08.06.2023 показники азоту амонійного, заліза загального та завислих речовин незначною мірою зменшилися.

У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій.

Нагадаємо, на Миколаївщині наразі підтоплений 31 населений пункт. Зокрема, повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської громади, де проживає 379 мешканців.