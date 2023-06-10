Держекоінспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець

Державна екологічна інспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Інспекція інформує про стан води в акваторіях річки Інгулець та Дніпро-Бузького лиману за результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 9 червня 2023 року.
Місця відбору проб:
річка Інгулець біля автомобільного мосту;
річка Інгулець, місто Снігурівка;
Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка;
Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка;
Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків;
Бузький лиман, мікрорайон Намив.
За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець по азоту амонійному, залізу загальному та завислим речовинам. Підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки. В порівнянні з 08.06.2023 показники азоту амонійного, заліза загального та завислих речовин незначною мірою зменшилися.
У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій.
Нагадаємо, на Миколаївщині наразі підтоплений 31 населений пункт. Зокрема, повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської громади, де проживає 379 мешканців.