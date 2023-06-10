Рада просить ООН та міжнародне співтовариство засудити теракт Росії на Каховський ГЕС

Верховна Рада України на засіданні 10 червня ухвалила Постанову про Звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму Російської Федерації – підривом Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього 9375.

За проголосували 265 нардепів. Про результати голосування повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього, яка розташована поблизу міста Нова Каховка на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ці дії РФ однозначно свідчать про спланований, заздалегідь прорахований терористичний акт», — зазначили нардепи у пояснювальній записці.

Вони підкреслили, що черговий злочин РФ є актом тероризму, екоциду та воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також порушенням Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище 1977 року.

«Підрив греблі Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього призвів до однієї з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття та є черговим проявом політики геноциду РФ проти Українського народу. Значної шкоди зазнали екосистеми річок та Чорного моря. Потрапляння в басейн Чорного моря великої кількості зважених частинок підвищить каламутність води, призведе до утруднення дихання риб та інших гідробіонтів, а змивання з поверхні ґрунту агрохімікатів, біологічних відходів, нафтопродуктів, інших токсичних речовин та потрапляння їх у море спричинить катастрофу.

Вкрай негативного впливу зазнали території та об’єкти природно- заповідного фонду та Смарагдової мережі, а також водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення як середовище існування водоплавних птахів відповідно до Рамсарської конвенції».

Такі дії РФ – держави – спонсора тероризму повинні бути жорстко засуджені світовою спільнотою.

Прийняття постанови «сприятиме формуванню консолідованої позиції міжнародної спільноти у питанні притягнення до відповідальності осіб, винних у здійсненні екоциду та воєнного злочину відповідно до Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також у порушенні Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище 1977 року та сприятиме розширенню кола держав, які підтримуватимуть втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського», — прогнозують парламентарі.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Через підрив Каховської ГЕС можуть зникнути 30% заповідного фонду Херсонщини. Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі більш ніж 55 млрд грн.