Ремонт найпростіших укриттів має проводитися за кошти субвенції, - звернення мерів до прем'єр-міністра

В АМУ підкреслили, що органи місцевого самоврядування роблять все можливе для захисту мешканців своїх громад.

Асоціація міст України звернулась до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вжити заходи для фінансування проєктівоблаштування найпростіших укриттів за кошти субвенції з держбюджету. Про це повідомляється на сайті АМУ.

«Органи місцевого самоврядування звертаються до Асоціації міст України з проблемою не включення обласними військовими адміністраціями в перелік проєктів для фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, проведення будівельних робіт у найпростіших укриттях та будівництво швидко споруджувальних захисних споруд. Асоціація міст України звертається з проханням вирішити дану проблему та вжити заходів щодо включення проєктів до переліку претендентів на отримання субвенції з державного бюджету», - йдеться у зверненні до прем’єра.

В АМУ наголошують, що Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти та найпростіших укриттів затверджено постановою Кабміну №419 від 28 квітня 2023 року.

Військові адміністрації відмовляють включати в перелік проєктів для фінансування за кошти субвенції проєкти облаштування найпростіших укриттів та будівництво швидкоспоруджуванихзахисних споруд, спираючись на роз’яснення від Міністерства освіти і науки України, зазначають в АМУ.

На думку Асоціації міст України, роз’яснення Міністерства суперечать низці нормативно-правових актів. Зокрема, п. 8 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та п. 3 розділу І наказу МВС «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

В АМУ підкреслили, що органи місцевого самоврядування роблять все можливе для захисту мешканців своїх громад. Зокрема, у столиці виділили 1,2 млрд грн на облаштування укриттів та бомбомховищ, про що повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також кияни мають можливість повідомляти про зачинені або непридатні укриття через застосунок «Київ Цифровий". Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також закликавмістян долучитися до перевірок укриттів та повідомляти про порушення. Мешканці Дніпра мають можливість повідомити про проблеми з доступністю укриттів особисто меру Борису Філатову тощо.