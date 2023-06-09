Порошенко привіз у Херсон більше ста тон допомоги – воду, харчі, човни, генератори, помпи та корм для тварин

Фури з допомогою розвантажать на волонтерських складах і повернуться до Києва за новою партією гуманітарки.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з командою волонтерів ГО «Справа Громад» оперативно організував велику партію гуманітарного вантажу для мешканців Херсонщини, котрі постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Повідомляється, що долучилися до надання допомоги і компанія «Рошен», і активісти «Солідарної Молоді».

У Херсон доставили перш за все питну воду – її відсутність одна з найбільших загроз для регіону. Вдалося організувати доставку перших 140 тонн води, яку привезли у великих ємностях і роздадуть людям. Зокрема, розвезуть у постраждалі від затоплення села.

«140 тонн води найближчим часом мають прибути в Херсон. Це – перша фура. Це спільна організація «Рошену» і благодійного Фонду. Кожен бак – це тисяча літрів. Зараз вони завозяться на склади у Херсоні. З таких баків ми перекачуємо воду по пляшках. Наш волонтерський хаб на чолі з Оксаною Погомій роздає», – розповів Порошенко на в’їзді у місто.

Також у Херсон привезли човни з двигунами, генератори і мотопомпи, гумові чоботи і комбінезони – це для рятувальників, які продовжують витягувати людей із затоплених будинків.

Фото: eurosolidarity.org

Допомогу збирали по всій країні, розповідає експрезидент: «Сьогодні тут є «заброди» з Рівного, чоботи з Чернівців, двигуни і мотопомпи з Дніпропетровської області. Човни віддали їхні власники для рятувальників».

Окрема позиція – порятунок тварин. Для зоозахисників, які опікуються котами, собаками та іншими чотирилапими, передають корм і клітки-переноски. Порошенко розповідає: купити корм було непросто, бо зоомагазини розмітають, щоб допомогти Херсонщині.

«Я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги. На жаль, під час евакуації відбуваються обстріли. Але такі сміливі люди не бояться завозити воду, харчі та іншу допомогу. Ми вважаємо, що це – героїчні вчинки людей, які стали добровольцями», - заначив Порошенко.

За його словами, фури з допомогою розвантажать на волонтерських складах і повернуться до Києва за новою партією гуманітарки. «Злочин росіян – це злочин планетарного масштабу. За наслідками його можна порівняти з Чорнобильської катастрофою чи застосуванням тактичної ядерної зброї. І всі шляхи ведуть до столиці імперії зла, до Росії. Але ми переможемо – і тут, в Херсоні, це відчувається по-особливому. Росія сюди ніколи не повернеться», – наголошує Порошенко.