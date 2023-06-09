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РФ знову обстрілює Херсон

Вогонь ведеться по прибережній території. 

РФ знову обстрілює Херсон
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдень 9 червня знову відкрила вогонь по Херсону.

Окупанти бʼють по прибережній зоні. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Telegram.

"росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях", – заявив він.

Наслідки обстрілу зʼясовуються.

Херсон перебував під обстрілом і вчора. Росіяни били по зоні евакуації цивільних з району затоплення, що відбулося внаслідок підриву ГЕС. Девʼятеро осіб були поранені: цивільні, які намагалися врятуватися, а також поліція та рятувальники. 

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