РФ знову обстрілює Херсон

Російська армія вдень 9 червня знову відкрила вогонь по Херсону.

Окупанти бʼють по прибережній зоні. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Telegram.

"росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях", – заявив він.

Наслідки обстрілу зʼясовуються.

Херсон перебував під обстрілом і вчора. Росіяни били по зоні евакуації цивільних з району затоплення, що відбулося внаслідок підриву ГЕС. Девʼятеро осіб були поранені: цивільні, які намагалися врятуватися, а також поліція та рятувальники.