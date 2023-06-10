Велика Британія також надає партію рятувальних човнів, фільтрів для води, водяних насосів і спецодягу для рятувальників.

Велика Британія виділяє 16 млн фунтів для допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

“Сьогодні, 10 червня, Сполучене Королівство виділило додаткові 16 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги, оскільки Україна бореться з наслідками повені, спричиненої руйнуванням дамби у Новій Кахові, від якої постраждали 42 000 людей у Херсонській області, а також продовжує відбивати російські напади”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця допомога базується на існуючій гуманітарній підтримці в розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів, яка дозволяє партнерам, таким як Український Червоний Хрест, допомагати евакуювати цивільних осіб, які постраждали від повені.

Окрім цього, партнерський фонд під керівництвом Великої Британії вже доставив до Херсона два спеціалізовані рятувальні катери, пошуково-рятувальне обладнання та травматологічну медичну допомогу для допомоги в рятувальних операціях, які проводяться Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Фінансування підтримає гуманітарні організації в регіоні, які наразі допомагають людям, які постраждали від повені, обладнанням для швидкого реагування, притулком і основними товарами, а також у районах, які постраждали від бойових дій.

Окрім негайних рятувальних заходів, це фінансування допоможе відреагувати на триваючі наслідки повеней, включаючи інфекційні захворювання, що передаються через воду, втрату засобів до існування та ризики від наземних мін.

Фінансування складатиметься з 10 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки Руху Червоного Хреста, 5 мільйонів фунтів стерлінгів для Управління ООН з координації гуманітарних питань та 1 мільйона фунтів стерлінгів для Міжнародної організації з міграції.

Велика Британія також надає пакет рятувальних човнів, комунальних фільтрів для води, водяних насосів і спецодягу, щоб допомогти державним службам з надзвичайних ситуацій України впоратися з наслідками повені. Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

Зазначається, що цей пакет допомоги є частиною загальної підтримки Великобританії для України, яка наразі становить 1,5 мільярда фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Через підрив Каховської ГЕС можуть зникнути 30% заповідного фонду Херсонщини. Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюють у розмірі більш ніж 55 млрд грн.