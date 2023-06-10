10 червня на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чупира на Київщині трапилась аварія за участю легковика та мінівену.

Про це у Телеграм повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

В результаті ДТП 2 людей, які перебували в мікроавтобусі "Renault" загинуло, о, з яких двоє дітей. Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто "Hyundai" також троє потерпілих. Постраждалих доправили до лікарень.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що на Хмельниччині суд визнав винним водія фури, який збив на блокпосту насмерть військового і ще травмував двох тероборонівців. Суд засудив водія до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років.