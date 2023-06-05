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На Хмельниччині засудили до 7 років тюрми водія фури, який збив на смерть військового

Також зловмисника позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 6 років.

На Хмельниччині засудили до 7 років тюрми водія фури, який збив на смерть військового
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині суд визнав винним водія фури, який збив на блокпосту на смерть військового і ще травмував двох тероборонівців.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Зловмисник тоді керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові засудженого перевищував норму в 16 разів.

Суд засудив водія до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років. Захист може оскаржити вирок в апеляції. Нагадаємо, торік у квітні водій автомобіля DAF не зупинився перед стаціонарним блокпостом територіальної оборони. Він не зменшив руху і допустив зіткнення з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою перебували військові. Внаслідок ДТП один військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці, ще двоє тероборонівців були травмовані. 

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Тоді правоохоронці повідомили Тандиру про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України), а прокуратура звернулась до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

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