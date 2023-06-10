РФ сьогодні не вивела ракетоносії у Чорне море

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів.

У суботу, 10 червня, у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі - носії крилатих ракет “Калібр”.

Про це у Телеграмі повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"Станом на 11:00 10.06: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів”, - ідеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 10 суден, з них 1 продовжило рух протокою Босфор; до Чорного моря – 24 судна, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ 10 червня знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети.