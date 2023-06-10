У Києві лише 15% укриттів придатні "без зауважень", - Камишін

Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ у Києві, лише 15% укриттів придатні.

Про це у Телеграм повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні. Вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок", - написав він.

На вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту, уточнив Камишін.

Нагадаємо, що начальника Управління Святошинської РДА та підрядника підозрюють у розкраданні 800 тисяч грн на ремонті укриттів.

Також у столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.