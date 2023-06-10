Внаслідок підриву Каховської ГЕС зникли безвісти 27 людей

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За даними МВС, у Херсонській області підтоплені 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. В області евакуювали 2620 осіб, з них 160 дітей.

Також через обстріли окупантів поранення отримали 11 українців, четверо загинули.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області без води залишаються понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах. Організовано підвіз питної та технічної води.

Нагадаємо, що на Херсонщині фіксують спад води - наразі середній рівень підтоплення в області становить 4,72 метра. Однак ситуацію ускладнить негода - в області прогнозують сильні дощі, особливо завтра, що уповільнить спад води в регіоні.

А міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляє про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.