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Сирський показав, як росіяни тікають з поля бою

На якому саме напрямку відзнятий матеріал невідомо.

Сирський показав, як росіяни тікають з поля бою
Фото: Скрін з відео

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як працює аеророзвідка 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського. 

На своєму Tелеграм-каналі воєначальник опублікував відео втечі російських військових. 

"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", - сказано в повідомленні. 

На якому саме напрямку був відзнятий матеріал Сирський не розповів. Проте видно, як росіяни тікають з поля бою.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася світлиною, на якій вона разом із заступником командира 35-ї бригади морської піхоти Сергієм Олійником читає зведення з поля бою.

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