На якому саме напрямку відзнятий матеріал невідомо.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як працює аеророзвідка 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

На своєму Tелеграм-каналі воєначальник опублікував відео втечі російських військових.

"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", - сказано в повідомленні.

На якому саме напрямку був відзнятий матеріал Сирський не розповів. Проте видно, як росіяни тікають з поля бою.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася світлиною, на якій вона разом із заступником командира 35-ї бригади морської піхоти Сергієм Олійником читає зведення з поля бою.