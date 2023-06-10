Настрій гарний. Все буде Україна, - Маляр про зведення з фронту

Українська армія на деяких напрямках продовжує тиснути на окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася світлиною, на якій вона разом із заступником комбрига 35-ї бригади морської піхоти Сергієм Олійником читає зведення з поля бою.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Маляр.

"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна. З Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35-ї бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході", - написала Маляр.

Раніше Ганна Маляр розповіла, як українців інформують про перебіг бойових дій.

Як повідомили у британській розвідці, за останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України.