Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів

Зокрема, у пакет входять майже 300 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну - ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн дол. для підтримки спроможності реагувати на російську агресію”, - йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України.

Зазначається, що новий пакет оборонної допомоги також передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Крім того, Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за 8 років уже пройшли підготовку понад 35 тис. українських військових.

Оттава також долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та допомогатиме в обслуговуванні цих літаків.

Зазначається, що у межах міжнародної “танкової коаліції” Канада допоможе організувати роботу центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Крім того, Канада передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше. На цей час в Україну прибуло 88 таких машин.

Нагадаємо, сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Зокрема, Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.