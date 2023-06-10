Військовим збільшили відпустки до 40 днів на рік

Верховна Рада України на засіданні 10 червня проголосувала за Закон про внесення змін до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо відпусток військовослужбовців 9378.

В цілому за закон проголосували 270 нардепів. Про це повідомив автор та нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат - військові отримають відпустки: 30 днів щорічної + 10 днів за сімейними обставинами», - написав він.

Він додав, що на практиці строки відпусток будуть збільшені.

«30 днів замість 10 днів (наразі надавали лише 10 із щорічних 30 днів). І ще плюс - 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи часу на дорогу (наразі на дорогу надавалися 2 дні», - наголосив він.

Закон передбачає, що відпустка може бути надана частинами «тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців».

«Це частина з того законопрроєкту 9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується вже до липня. До другого читання у основному законопроекті (#9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів - літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні 9378 немає», - додав інший нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Прийняття «Закону сприятиме підвищенню морального стану військових шляхом можливості відпочити та побути разом з родиною, а також покращить їх соціальний захист», - зазначено у пояснювальній записці.

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Нагадаємо, в Україні збільшать граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Також на військову службу за контрактом братимуть осіб офіцерського складу військовослужбовців з числа сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але воювали не менш ніж три місяці.

Також нагадаємо, військові за контрактом будуть проходити 6-місячний випробувальний термін. Також встановлюються нові строки проходження військової служби за контрактом — від 1 до 10 років.