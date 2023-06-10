На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі

Упродовж суботи 10 червня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС зменшився на 27 сантиметрів. Площа затоплених територій вже скоротилася удвічі.
Про це повідомив у Telegram о 22:05 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 сантиметрів і зараз становить 4,45 метрів. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району”, – розповів очільник ОВА.
Водночас, за словами Прокудіна, досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3 784 житлові будинки.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи 10 червня вдалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.