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На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі

Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району.

На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі
Фото: Збройні сили України

Упродовж суботи 10 червня рівень підтоплення на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС зменшився на 27 сантиметрів. Площа затоплених територій вже скоротилася удвічі.

Про це повідомив у Telegram о 22:05 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 сантиметрів і зараз становить 4,45 метрів. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району”, – розповів очільник ОВА.

Водночас, за словами Прокудіна, досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3 784 житлові будинки.

 

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи 10 червня вдалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

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