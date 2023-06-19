Бійці Сил спецоперацій з тилу зайшли в окопи ворога на Південному напрямку і знищили 10 російських окупантів. Про це повідомило Командування ССО.

"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька", - йдеться в повідомленні.

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно по відео, знятому одним із наших воїнів, - дарма.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав кадри визволення від окупантів П’ятихаток у Запорізькій області.