Фігуранти вимагали у підприємців гроші, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями та штрафами.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями та штрафами.

Слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, що займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісяця. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової "місячної плати".

Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.

Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Триває слідство та встановлення інших фактів вимагання коштів із підприємців.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що працівники Держпродспоживслужби Оодеської області підозрюються у організації схеми вимагання хабарів за експорт зерна. Йдеться про начальника відділу ДУ "Центральна фітосанітарна лабораторія", ексначальницю управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, заступника начальника ДУ "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія" та трьох посередників.

Це – не перша підозра, повʼязана з експортом зерна, що через війну переважно здійснюється так званим зерновим коридором. У березні Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди". За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів. А за відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.