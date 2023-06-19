У боях за Україну загинув рівненський блогер "Дідусік" Віктор Суходольський

Нещодавно його нагородили медаллю "За хоробрість у бою".

У боях проти окупантів загинув 55-річний рівненський воїн-блогер "Дідусік" Віктор Суходольський, якого нещодавно нагородили медаллю "За хоробрість у бою".

Про це повідомила його донька Вікторія.

"Герої не вмирають, правда ж, татку? Небо всіх розсудить! Українцям одна дорога – в рай! К*цапів же навіть у пеклі не чекають! Дідусік, вічна пам'ять тобі! Ми помстимося!", - написала вона у фейсбуці.

Суходольський перед війною був приватним підприємцем, а також проходив службу у військово-транспортній авіації. На фронт пішов добровольцем восени 2014 року. Віктор воював у розвідці, де набув спеціальності снайпера.

Після повернення додому він став вести YouTube-канал Didusik. TV. Використовуючи чат-рулетку, він спілкувався з росіянами, яким розкривав очі на пропаганду.