​Після перемоги хотіли би змінити президента 23% українців

Попри віру у перемогу і прогрес у соціально-економічних питаннях, більшість українців підтримують оновлення центральної влади в країні у тому чи іншому вигляді.

Про це йдеться в опитуванні КМІС “Доцільність зміни центральної влади після перемоги в Україні”, проведеному упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року.

Згідно з опитуванням, оновлення центральної влади підтримують переважна більшість українців (73%).

“Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів”, – виявили соціологи.

Фото: КМІС

Найменше респондентів хотіли б змінити після перемоги президента – 23%. При цьому бачення і бажання змін доволі близьке у всіх регіонах України. Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на заході і півдні України, 21% − у центрі та 29% − на сході країни.

Фото: КМІС

Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Центром Разумкова, громадяни України найбільше довіряють Збройним силам України, добровольцям, президенту Володимиру Зеленському та голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму.