Російські підсанкційні компанії задекларували сотні тисяч патронів, отриманих від західних постачальників, − Politico

Фірми “Промтехнологія” та “Тетіс” придбали товари американських фірм Hornady та RCBS, йдеться у розслідуванні видання. Однак російські підприємці це заперечують.

Московська компанія “Промтехнологія”, яка потрапила під санкції США, придбала сотні тисяч патронів, вироблених американською компанією Hornady. Їх виявили у гвинтівках Orsis T-5000, які виробляє фірма.

Про це пише Politico з посиланням на власне розслідування.

“Боєприпаси Hornady або їхні компоненти є у вільному доступі в Росії разом з іншим висококласним іноземним військовим спорядженням”, − пише видання.

Отримані дані доповнюють все більшу кількість доказів того, що попри санкції летальне та нелетальне військове обладнання все ще надходить до Росії. Експерти з оборони кажуть, що війна виявила відсутність у Росії потужностей для виробництва високоякісних снайперських патронів, і це сприяє процвітанню чорного ринку західних боєприпасів.

Інформацію про закупівлю такого спорядження − подробиці угод, імпортерів, постачальників та опис товарів − може знайти в мережі “будь-хто, хто має доступ до російського інтернету та орієнтується у кодах міжнародної митної класифікації”.

У “декларації про відповідність”, поданій до державного реєстру Росії від 12 серпня 2022 року, “Промтехнологія” заявила, що планує закупити партію зі 102 200 свинцевих куль Hornady для складання “мисливських патронів”, які використовуються у “цивільній зброї з нарізним стволом”. Характеристики – кулі калібру .338 Lapua Magnum вагою 285 гран – відповідають характеристикам продукту з каталогу Hornady.

Друга декларація з тією ж датою стосується партії “незакритих гільз для збірки патронів для цивільної вогнепальної зброї”, виготовлених Hornady з тією самою специфікацією .338 Lapua Magnum. Опис вводить в оману: .338 Lapua Magnum не є мисливським патроном, це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими у 1980-х роках, який використовували їхні снайпери в Іраку та Афганістані.

У Hornady заперечили продаж РФ боєприпасів під час війни. “Ми категорично НЕ експортуємо нічого до Росії і не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року. Ми не підтримуємо будь-який продаж нашого продукту жодному російському сучому сину, і якщо ми зможемо дізнатися, як вони їх придбали, якщо це дійсно так, ми вживемо всіх доступних заходів, щоб зупинити це”, − підкреслив Стів Горнаді, генеральний директор компанії.

"Промтехнологія" заперечує подання будь-яких митних декларацій на ввезення боєприпасів, заявивши, що не має відношення до Hornady і має можливість виробляти власні боєприпаси. Компанія також повідомила, що гвинтівка Orsis та боєприпаси, які виробляє компанія, призначені для “мисливських та спортивних” цілей і перебувають у вільному доступі на цивільному ринку.

І “Промтехнологія”, і Олександр Зінов'єв, зазначений у документах як генеральний директор компанії, потрапили під санкції України, яка наводить докази того, що рушниці Orsis “використовувалися у російських військових операціях на сході України”.

Ще одним російським покупцем боєприпасів Hornady є компанія Tetis, яка повідомила про дві поставки товарів з каталогу Hornady з початку повномасштабного вторгнення Росії. Основні власники “Тетісу" Олександр Левандовський та Сергій Сенченко, кожен з яких володіє часткою у 41,1%, пов'язані з російськими військовими. Обидва раніше вважалися акціонерами іншої компанії під назвою “Кампо”, яка, згідно з документами компанії, володіє ліцензіями на виробництво зброї та військової техніки та веде справи з Міністерством оборони та Спеціальним льотним загоном, який експлуатує президентський літак Путіна. Хоча Tetis не пропонує боєприпаси Hornady на своєму сайті, вона рекламує себе як міжнародного дистриб'ютора RCBS, американського виробника спорядження для перезарядки.

Нагадаємо, 1 червня Європарламент підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів.