ППО збила 32 із 35 ворожих безпілотників. Більшість із них – у Київській області

У ніч на 20 червня росіяни вчинили атаку іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Фото: ПС

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Росіяни випустили 35 БпЛА, з них 32 були збиті, повідомили в Повітряних силах.

"30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київська область. Тут знищено понад два десятки "шахедів".

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Львів є пошкодження критичної інфраструктури. Даних про поранених немає. У Запоріжжі та передмісті серед іншого пошкоджено ферму та популярне місце відпочинку.