Росіяни масовано атакували Запоріжжя та передмістя: пошкоджено ферму і популярне місце відпочинку

Даних про поранених немає.

Російська армія вночі знову масовано атакувала Запоріжжя та передмістя.

Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Про це повідомили в ОВА.

"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, по Запоріжжю ворог ударив балістикою – ракетами "Іскандер-М".

Цієї ночі росіяни вчинили черговий повітряний напад на різні регіони. Тільки в повітряному просторі Києва і довкола нього протиповітряна оборона відбила близько 20 цілей.

У Львові в результаті атаки є влучання в обʼєкт інфраструктури. Люди не постраждали, але спалахнула пожежа.