​У Львові в результаті нічної атаки росіян є влучання в об'єкт критичної інфраструктури (оновлено)

За попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють усі служби", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося, що в місті було чути звуки вибухів. Щонайменше тричі було чути звуки стрілянини та вибухів поблизу Львова.

Перед цим Козицький повідомляв про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Оновлено. Голова ОВА уточнив, що атака сталася близько 5 години ранку.

"Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - написав він у Telegram.

Козицький подякував за роботу захисникам протиповітряної оборони.

"Якби не вони, масштаби біди були б значно більші. Дякую фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння.

Вкотре нагадую усім власникам та балансоутримувачам, що під час небезпеки укриття мають бути відчинені і в належному стані. За час тривоги отримали низку скарг від жителів області. Будемо реагувати", - додав він.

Нагадаємо, минулого разу Росія атакувала Львів безпілотниками 19 травня. Тоді також ціллю ворога були об'єкти інфраструктури.

А вночі 18 березня росіяни влучили трьома дронами в нежитлові приміщення в Яворівському районі, ще три збили сили ППО.