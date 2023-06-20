Із 2014 року до армії РФ призвали щонайменше 40 тисяч кримчан, – правозахисниця

Загалом уникнути мобілізації не можна, тому що це загрожує кримінальним переслідуванням.

За роки окупації Криму до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів півострова.

Про це повідомила керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає Укрінформ.

"Це не контрактна служба, це – призовна кампанія. Загалом уникнути її не можна, тому що це загрожує кримінальним переслідуванням. Покарання – від штрафу до двох років позбавлення волі. І навіть якщо людину покарали, вона все одно має служити, її все одно призивають. За нашими даними, було незаконно призвано щонайменше 40 тисяч кримчан за весь період окупації півострова", – розповіла Скрипник.

Загалом, за її словами, до окупаційної армії щороку призивали 6 тисяч жителів Криму.

"Із 2022 року Росія почала приховувати кількість призваних кримчан, а минулого року, імовірно, було призвано більше", – зауважила правозахисниця.

Скрипник додала, що мешканців тимчасово окупованого півострова торкнулася й так звана часткова мобілізація.

"Цей указ Путіна є, по суті, насильницьким і дає змогу призивати незаконно людей уже старших за призовний вік, аж до 60 років. У вересні минулого року через цей указ дуже багато кримчан намагалися виїхати з півострова, щоб не потрапити під мобілізацію. Частина з них змогла виїхати, а частина – ні. Щоб виїхати з Криму, по суті, залишається тільки один шлях – через так званий Кримський міст. Там стоїть ФСБ, все контролюється. Від чоловіків, які підпадають під таку мобілізацію, вимагають дозвіл від військкомату, щоб виїхати", – зазначила Скрипник.

За її словами, чоловіки, які залишилися в Криму і бояться потрапити під мобілізацію, зв’язувалися з правозахисниками.

"Багато хто змінює місце проживання, не відповідає на телефонні дзвінки з військкоматів, робить усе можливе, щоб не потрапити до російської армії", – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно в Росії невідомі голосом Путіна транслювали по радіо оголошення загальної мобілізації та введення воєнного стану. Трансляція відбулася на тлі операцій російських добровольців РДК і легіону "Свобода Росії" у прикордонних областях РФ.

Ще на початку року військова розвідка повідомляла, що Росія збирається наказати мобілізувати до 500 тис. військовозобов’язаних у січні. Це є ознакою того, що Путін не планує припиняти війну.

Загалом, за даними ГУР, Росія прагне створити двохмільйонну армію. Для цього на законодавчому рівні вносяться зміни у російські закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.Україна вважає, що призовники будуть частиною серії російських наступальних операцій на сході та півдні України.

Мобілізація населення окупованих територій заборонені Женевською конвенцією 1949 року. Однак Росія міжнародного права не дотримується.