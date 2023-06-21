Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули двоє мирних людей

Окупанти поцілили у житлові квартали, територію СТО та будівлі освітніх закладів.

Протягом минулої доби, 20 червня, противник здійснив 72 обстріли по території Херсонської області, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, “Градів” та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсону ворог випустив 15 снарядів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію СТО та будівлі двох закладів освіти у місті Херсон”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

Нагадаємо, 19 червня росіяни 57 разів били по Херсонській області, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БпЛА та "Градів". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.