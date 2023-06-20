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Кулеба зустрівся із держсекретарем США Блінкеним

Зустріч відбулась у Лондоні.

Кулеба зустрівся із держсекретарем США Блінкеним
Фото: Дмитро Кулеба

Сьогодні, 20 червня, у Лондоні відбулась зустріч очільників дипломатичних відомств України та США Кулеби та Блінкена.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми обговорили наступні кроки щодо зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру”, - повідомив Кулеба.

Голова МЗС України також подякував американському колезі за  підтримку.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Кулеба наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ.

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