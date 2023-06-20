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На Київщині блискавка влучила в житловий будинок

Рятувальники гасять пожежу.

На Київщині блискавка влучила в житловий будинок
Фото: Скрін з відео

У Гатному Фастівського району Київщини блискавка влучила у житловий будинок. Через це зайнялася пожежа.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, опублікувавши відео з місця події. 

Рятувальники вже гасять пожежу.

"На місці поліція і ДСНС. Рятувальники завжди напоготові, втім звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", – написав він. 

Нагадаємо, що 4 червня ліквідували загоряння пластикових труб і шин поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області.

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