Зниклими безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС вважаються 109 людей

Станом на сьогодні вдалося встановити місце перебування 202 жителів Херсонщини, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про людей, з якими втратили зв’язок після підриву Каховської ГЕС.

Так, до кол-центру надійшло 311 звернень. При цьому близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зниклими безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.

Нагадаємо, що за даними МВС, через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 18 осіб.