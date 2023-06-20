Відсьогодні тимчасово скасовано курсування безпересадкового вагону Чоп-Відень-Чоп

Відсьогодні, 20 червня, для проведення технічного обслуговування рухомого складу австрійська залізниця тимчасово скасувала курсування безпересадкового вагону №430 Чоп-Відень-Чоп.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що відновлення руху заплановане з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку.

Пасажири з квитками на дати до 4 та 5 липня зможуть без жодних доплат та купівлі нових квитків дістатись необхідних станцій (без змін у часі прибуття та відправлення).

Для цього треба здійснити додаткову пересадку на прикордонній ст. Захонь в Угорщині.

Прибувши у Чоп, треба сісти на поїзд Чоп-Захонь (відправлення о 03:28). Через 18 хвилин на ст. Захонь потрібно пересісти на поїзд №140 “Хортобадь” Захонь (відправлення 04:05) - Відень (прибуття 11:21).

У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42 поїздом №149 “Хортобадь” Відень - Захонь (прибуття о 00:06), пересадка на поїзд Захонь (відправлення о 01:10) - Чоп (прибуття о 02:28).

“Перепрошуємо за незручності та працюємо з іноземними колегами задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому”, - підсумували в пресслужбі перевізника.

Нагадаємо, Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе. Продаж відбуватиметься винятково у мобільному застосунку Укрзалізниці.