Крім дронів, Росія завдала 72 авіаудари по Україні, а на сході відбулися 35 боєзіткнень із окупантами, - Генштаб

Українські бійці вдарили по трьох пунктах управління росіян, трьох станціях РЕБ і 17 артпідрозділах на позиціях.

Росія вдарила нині по Україні 35 іранськими "шахедами", сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою “Іскандер-М”, а також завдала 72 авіаудари та здійснила 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 32 дрони.

Окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут відбулись 35 бойових зіткнень.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та два - по його зенітно-ракетних комплексах, було знищено три розвідувальні БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

Ситуація на фронті станом на 18.00 20 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдали авіаударів по Янжулівці та Леонівці Чернігівської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Юнаківка, Бачівськ, Степне, Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині;

на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області;

на Лиманському загарбники проводили наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області;

на Авдіївському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводили безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському окупанти завдали авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час обстріляли з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області;

на Шахтарському загарбники проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області;

на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків - Миколаївської.

Нагадаємо, під час атаки 20 червня більшість "шахедів" збили на Київщині. У Львові в результаті нічної атаки було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Командувач Сухопутних військо ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Лимано-Куп‘янському напрямку росіяни активізувалися і здійснюють спроби штурмових дій та проводять розвідку.