Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у прифронтових районах Дніпропетровської області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони. Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали “варіант диверсії” на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

гранати Ф-1 та РГД-5

карабін

велику кількість набоїв до стрілецької зброї

димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.