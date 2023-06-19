Збройні сили звільнили на півдні вісім населених пунктів, – Маляр

Загальна інтенсивність боїв на південному напрямку минулого тижня знизилась. Однак бої тривали – відбулось 41 боєзіткнення. ЗСУ просунулися в глиб противника на кількох ділянках.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог продовжував наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулий тиждень на сході противник здійснив більше ніж 5 800 обстрілів та використав 277 022 боєприпаси.

На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10 125 вогневих завдань.

Протягом двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до семи км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, втрати противника на всіх напрямках склали більше 4 600 вбитих та поранених, крім того, оборонці взяли у полон понад 80 окупантів. Також ЗСУ знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс тощо.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 24 бойових зіткнення.