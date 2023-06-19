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Минулої доби ворог 35 разів бив по Херсонщині, є поранений

Ворог випустив 261 снаряд по області.

Минулої доби ворог 35 разів бив по Херсонщині, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонщини у Facebook

Учора російські окупанти 35 разів обстріляли з мінометів, артилерії і “Градів” територію Херсонської області.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив – 35 обстрілів, випустивши 261 снаряд з мінометів, артилерії та “Градів”, – зазначив він.

Очільник ОВА додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

 

Нагадаємо, за добу 16 червня російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів по Херсонщині, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні. 

Через російську агресію 2 людини загинули, 25 – дістали поранення. 

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