Усі комплекси Patriot в Україні працюють, − Зеленський

Наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами.

Усі зенітно-ракетні комплекси Patriot в Україні працюють. На цьому у своєму вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

“Хто б там в Росії не розказував, нібито наші “Петріоти” знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного “Петріота” не знищено!”, − заявив він.

Зеленський додав − єдине, що зараз має хвилювати державу-терориста то це, як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

“Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи”, − сказав президент.

Він підкреслив, що наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами – заради контрнаступу і зброї, потрібної нашим воїнам.

Нагадаємо, у відповідь на заяву російського президента Володимира Путіна про нібито знищення армією РФ п’яти комплексів Patriot в Україні, у Повітряних силах припустили, що в Росії уявлення не мають про те, що таке Patriot і з чого він складається.